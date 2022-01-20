В Киеве будут судить женщину, ограбившую банк на Оболони и захватившую заложника

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



По материалам следствия, 20 июля 2021 года 23-летняя подозреваемая совершила разбойное нападение на отделение банка по ул. Автозаводской в Киеве.



Сначала она бросила в помещение банка "коктейль Молотова", затем потребовала деньги у работников, угрожала предметом, похожим на пистолет. Сотрудники банка выполнили требование и передали нападавшей 15 тыс. грн.



После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и пыталась скрыться. Злоумышленницу задержали на выходе из помещения банка. Заложница не пострадала.



"Сразу после совершения преступления появилась информация, что злоумышленница могла не осознавать своих действий, "слышала какие-то голоса" и т.д., однако проведенная психиатрическая экспертиза доказала, что женщина вменяема. Ее действия были сознательными и спланированными заранее", - сообщила пресс-служба ведомства. Максимец в комментарии УП.



Она добавила, что женщина приобрела через интернет пистолет, который, хоть и не является огнестрельным оружием, использовала как средство угрожаемости сотрудникам банковского отделения и заложницы - они воспринимали это как реальную угрозу своей жизни.



По словам Максимеец, обвиняемая признает свою вину. Свои действия она объяснила сложными обстоятельствами. Пока женщина находится под домашним арестом.



Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту разбойного нападения на банк, захвата заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве 20 июля 2021 года ограбили банк. Женщина бросила в отделение "Коктейль Молотова".

22 июля суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение банка в Киеве на Оболони - ее отправили в следственный изолятор.