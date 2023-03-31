Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в telegram.

Отмечается, что злоумышленник начал активно помогать стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины еще до полномасштабного вторжения. По указанию российских кураторов он готовил и посылал для публикации статьи, в которых выражал пророссийские взгляды.

"Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей. В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тексты содержали информацию, направленную на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, что является составной частью подрывной деятельности.

В августе 2022 года фигурант получил подозрение в государственной измене, после чего стал скрываться от правосудия и был объявлен в розыск. Задержать блоггера удалось на территории одного из монастырей УПЦ (МП) в Киеве. Дело передано в суд.