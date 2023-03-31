В Киеве будут судить пророссийского блоггера, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП
Обвиняемый в государственной измене пророссийский блоггер писал и размещал в интернете пропагандистские тексты. Летом 2022 года его объявили в розыск, после чего он скрывался на территории одного из монастырей УПЦ (МП).
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в telegram.
Отмечается, что злоумышленник начал активно помогать стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины еще до полномасштабного вторжения. По указанию российских кураторов он готовил и посылал для публикации статьи, в которых выражал пророссийские взгляды.
"Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей. В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тексты содержали информацию, направленную на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, что является составной частью подрывной деятельности.
В августе 2022 года фигурант получил подозрение в государственной измене, после чего стал скрываться от правосудия и был объявлен в розыск. Задержать блоггера удалось на территории одного из монастырей УПЦ (МП) в Киеве. Дело передано в суд.
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