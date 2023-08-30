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В Киеве будут судить бывшую преподавательницу вуза, которая перед студентами обвиняла ВСУ в обстрелах Донбасса

30 августа, 2023 среда
13:41
Криминал

В среду, 30 августа, прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт относительно педагога, которая во время занятий со студентами оправдывала вооруженную агрессию РФ, начатую в 2014 году, и отрицала оккупацию территорий Украины

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.

В своих изречениях она обвиняла действующего президента Украины Владимира Зеленского в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны. Кроме того, она называла "опережающим ударом" нападение страны-агрессора на Украину.

В то же время педагог обвиняла украинские войска в обстрелах Донбасса за последние девять лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

Также установлено, что фигурантка является уроженкой Республики Беларусь. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.

Сейчас женщину уволили с работы в киевском вузе. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности будет рассмотрен в Соломенском районном суде.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Перед судом во Львове также предстанет педагог с Донетчины, которая поддержала агрессию РФ и пошла на сотрудничество с оккупантами.
образование
Война с Россией
новости Киева
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