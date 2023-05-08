В Киеве будут слышны взрывы: будут работать саперы
В понедельник, 8 мая, на северных околицах Киева будут раздаваться звуки взрывов, но они запланированы
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Сегодня, 8 мая, в Вышгородском и Бучанском районах будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", - говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие.
- В ночь с 7 на 8 мая россияне устроили массовую атаку дронами-камикадзе: запустили почти 60 "шахедов", 36 из них летели на столицу, все были уничтожены. При падении обломков БПЛА ранены 5 человек в двух районах Киева. Кроме того, есть повреждения, произошли пожары.
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