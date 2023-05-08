В Киеве будут слышны взрывы: будут работать саперы

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сегодня, 8 мая, в Вышгородском и Бучанском районах будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие.