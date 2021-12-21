В Киеве будут слышны сирены: власти проведут проверку системы оповещения
Киевская городская государственная администрация заранее проинформирует о проведении проверки системы оповещения с включением сирен
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", - говорится в сообщении.
Дата таких проверок определяется.
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