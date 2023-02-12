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В Киеве будут раздаваться взрывы: 12 февраля на Десне подорвут ледовую пробку

12 февраля, 2023 воскресенье
13:27
Общество

12 февраля жители Оболонского района столицы могут слышать звуки взрывов: на реке Десна будут взрывать ледовую пробку

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что столичные пиротехники будут взрывать ледовую пробку на реке Десна, поэтому 12 февраля жители Оболонского района Киева могут слышать громкие звуки взрывов.

"Цель - снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям!" – утвердили в пресс-службе.

  • Напомним, ранее соцсетями распространялась информация о вероятности мощного землетрясения в Киеве, однако чиновник ГСЧС Владимир Демчук заявил , что риск мощного такого явления в столице не настолько значителен, как в Турции: сообщения об этом распространяют, чтобы вызвать панику.
Украина
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