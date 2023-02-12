В Киеве будут раздаваться взрывы: 12 февраля на Десне подорвут ледовую пробку

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что столичные пиротехники будут взрывать ледовую пробку на реке Десна, поэтому 12 февраля жители Оболонского района Киева могут слышать громкие звуки взрывов.

"Цель - снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям!" – утвердили в пресс-службе.