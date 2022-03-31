В Киеве будут оказывать психологическую помощь тем, кто находится в укрытиях на станциях метро

Об этом сообщили в КГГА .



"Психологи проводят групповые и личные консультации. Оказывают помощь семьям, женщинам, подросткам, детям, находящимся в укрытии от обстрелов на станциях метро. Главная задача – помочь справиться с эмоциональными последствиями кризиса, вернуть способность управлять своей жизнью", – отметили в горадминистрации.



Групповые и индивидуальные консультации 31 марта состоятся:

в 16:00 – на станциях метро "Дорогожичи" и "Шулявская";

в 17:00 - на станциях "Сырец" и "Академгородок";

в 18:00 – на станции "Святошин".

В 17:00 на станции метро "Вокзальная" психологи проведут тренинг "Стресоустойчивость и эмоциональная поддержка".Подробную информацию о психологической поддержке и ответе на актуальные вопросы можно найти на странице проекта

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