В Киеве будут оказывать психологическую помощь тем, кто находится в укрытиях на станциях метро
Люди, которые находятся в укрытиях в киевском метро, смогут получить первую психологическую помощь
Об этом сообщили в КГГА .
"Психологи проводят групповые и личные консультации. Оказывают помощь семьям, женщинам, подросткам, детям, находящимся в укрытии от обстрелов на станциях метро. Главная задача – помочь справиться с эмоциональными последствиями кризиса, вернуть способность управлять своей жизнью", – отметили в горадминистрации.
Групповые и индивидуальные консультации 31 марта состоятся:
- в 16:00 – на станциях метро "Дорогожичи" и "Шулявская";
- в 17:00 - на станциях "Сырец" и "Академгородок";
- в 18:00 – на станции "Святошин".
Подробную информацию о психологической поддержке и ответе на актуальные вопросы можно найти на странице проекта .
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