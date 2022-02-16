В Киеве будет действовать система резервной коммуникации при отсутствии связи и интернета
В условиях отсутствия мобильной связи и интернета предприятия жизнеобеспечения Киева будут поддерживать связь через систему резервной коммуникации
Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.
Как известно, резервная система базируется на системе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и способна обеспечить оперативную связь при отсутствии мобильной связи и Интернета.
Отмечается, что работу резервной системы проверили 16 февраля.
"Важно, чтобы даже в условиях отсутствия сотовой связи и Интернета ответственные лица на предприятиях были в доступе круглосуточно и своевременно принимали указания в соответствии с ситуациями", – уточнили в КГГА.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что город действует по четкому и последовательному плану, а предприятия, обеспечивающие стратегически важные функции, переведены в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.
Он также добавил, что в Киеве обеспечили возможность дополнительного производства электроэнергии на городских ТЭЦ, что позволит обеспечить "бесперебойное энергоснабжение столицы в условиях чрезвычайной ситуации".
В первую очередь речь идет о больницах.
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