В Киеве будет действовать система резервной коммуникации при отсутствии связи и интернета

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.



Как известно, резервная система базируется на системе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и способна обеспечить оперативную связь при отсутствии мобильной связи и Интернета.



Отмечается, что работу резервной системы проверили 16 февраля.



"Важно, чтобы даже в условиях отсутствия сотовой связи и Интернета ответственные лица на предприятиях были в доступе круглосуточно и своевременно принимали указания в соответствии с ситуациями", – уточнили в КГГА.



Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что город действует по четкому и последовательному плану, а предприятия, обеспечивающие стратегически важные функции, переведены в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.



Он также добавил, что в Киеве обеспечили возможность дополнительного производства электроэнергии на городских ТЭЦ, что позволит обеспечить "бесперебойное энергоснабжение столицы в условиях чрезвычайной ситуации".



В первую очередь речь идет о больницах.

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