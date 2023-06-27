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В Киеве будет +23, ночью и утром возможен дождь: прогноз погоды на 28 июня от Натальи Диденко

27 июня, 2023 вторник
12:48
Общество

Среда, 28 июня, в Украине отметится теплой комфортной погодой. В Киеве будет +23, ночью и утром возможен дождь

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня 28 июня в большинстве областей будет +20+26 градусов, но на юго-востоке и востоке температура будет +29 градусов, а на западе местами упадет до +18.

"Кратковременные дожди с грозами будут бродить в течение суток в Украине почти повсюду, разве что в центре вероятность каких-то серьезных осадков завтра незначительна", - написала Диденко.

В Киеве 28 июня дождь возможен ночью и утром, днем без осадков, температура воздуха будет держаться на уровне +23.

По словам Наталки Диденко, жару в Украине следует ожидать уже в июле.

"С начала июля вернется жара, настоящая, летняя – почистите кондиционеры, вытяните поближе вентилятор", – написала она.

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