В Киеве более чем на два месяца ограничат движение по Южному мосту
В Киеве со 2 октября по 15 декабря частично ограничат движение на эстакаде Южного моста из-за ремонтных работ
Об этом передает КГГА .
"На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинает ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега ... Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы продлятся до середины декабря (15 декабря).
"За это время планируется заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швам, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - говорится в сообщении.
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