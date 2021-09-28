В Киеве более чем на два месяца ограничат движение по Южному мосту

Об этом передает КГГА .

"На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинает ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега ... Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продлятся до середины декабря (15 декабря).

"За это время планируется заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швам, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - говорится в сообщении.

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