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В Киеве более 100 тыс. Человек приняли участие в праздничных действах к 30-летию Независимости Украины

24 августа, 2021 вторник
22:10
Общество

В Украине 24 августа состоялось более 400 массовых мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Украины, только в Киеве в таких мероприятиях приняли участие почти 100 тыс. Человек

Об этом сообщила пресс служба Национальной полиции.

"Всего в государстве произошло почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины. Только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тыс. Граждан", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба отметили, что к охране общественного порядка были привлечены подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. Человек.

"Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более десяти тысяч человек. Безопасность граждан обеспечивали около десяти тысяч правоохранителей - это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - цитирует пресс служба слова Клименко.

Отмечается, что во время массовых мероприятий было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали. Речь идет о попытке молодого совершить самосожжение на Крещатике и мужчины, облил красной краской флагшток и лестницы возле Киевской городской государственной администрации.

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полиция
День Независимости
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