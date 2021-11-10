В Киеве BMW вылетела в кювет, водителя ищут

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .



По словам свидетелей, BMW двигался по ул. Грушевского на Парковой дороге. Поворачивая направо, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.



Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили водителя в салоне. Возле разбитой BMW находился мужчина, но утверждал, что не владелец машины.



На месте аварии работают правоохранители.















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