В Киеве BMW вылетела в кювет, водителя ищут
В среду, 10 ноября, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием легковушки BMW
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
По словам свидетелей, BMW двигался по ул. Грушевского на Парковой дороге. Поворачивая направо, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.
Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили водителя в салоне. Возле разбитой BMW находился мужчина, но утверждал, что не владелец машины.
На месте аварии работают правоохранители.
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