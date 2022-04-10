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Главная война с Россией В Киеве бизнес возобновляет работу: 9 апреля работало более 900 продовольственных магазинов и около 460 кофеен, - КГГА

В Киеве бизнес возобновляет работу: 9 апреля работало более 900 продовольственных магазинов и около 460 кофеен, - КГГА

10 апреля, 2022 воскресенье
09:32
война с Россией продукти магазин

В Киеве возвращаются к работе продовольственные магазины, кафе, рынки, СТО, парикмахерские

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Вчера в городе работали более 900 заведений по продаже продовольственных товаров, 173 объекта розничной торговли "Киевхлеб", в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов. Работают 35 рынков, около 460 кафе, 55 пекарен, около 340 парикмахерских и барбершопов, более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви, около 30 веломастерских, 75 магазинов по продаже одежды и обуви, 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков, 5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек. Кроме того, в течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок", - отметил он.

Николай Поворозник напомнил, что в приложении "Киев Цифровой" обновляют карту работающего столичного бизнеса. Чтобы добавить информацию на карту, предприниматели должны заполнить специальную форму.

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СТО
Киев
Николай Поворозник
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