В Киеве бизнес постепенно возобновляет работу
В Киеве постепенно растет количество частных заведений, возобновляющих работу
Об этом сообщила КГГА .
"По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кафе, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
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