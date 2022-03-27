В Киеве бизнес постепенно возобновляет работу

Об этом сообщила КГГА .



"По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кафе, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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