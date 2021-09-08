В Киеве белорусы отметили запрещенный Лукашенко праздник

Об этом сообщает Общественное.



8 сентября в Киеве завершилась реставрация монумента белорусам, которые погибли за Украину.



На доску добавлено имя добровольца Николая Ильина в список белорусов, отдавших жизнь за Украину.

Собратья погибших и участники акции возлагали цветы к памятнику и вспоминали, каким был Ильин.

Он погиб в российско-украинской войне, спасая военнослужащего ВСУ.

8 сентября белорусы отмечают праздник победы 1514 года на поле под Оршей тридцатитысячного войска Речи Посполитой над восьмидесятитысячным войском московским. Белорусы, литовцы, поляки, украинцы под командованием князя Константина Острожского победили войско Московии. Этот праздник в Беларуси запрещено режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

