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В Киеве белорусы отметили запрещенный Лукашенко праздник

8 сентября, 2021 среда
19:49
Мир

В Киеве отметили День белорусской воинской славы в честь победы в битве под Оршей 1514 года

Об этом сообщает Общественное.

8 сентября в Киеве завершилась реставрация монумента белорусам, которые погибли за Украину.

На доску добавлено имя добровольца Николая Ильина в список белорусов, отдавших жизнь за Украину.

Собратья погибших и участники акции возлагали цветы к памятнику и вспоминали, каким был Ильин.

Он погиб в российско-украинской войне, спасая военнослужащего ВСУ.

8 сентября белорусы отмечают праздник победы 1514 года на поле под Оршей тридцатитысячного войска Речи Посполитой над восьмидесятитысячным войском московским. Белорусы, литовцы, поляки, украинцы под командованием князя Константина Острожского победили войско Московии. Этот праздник в Беларуси запрещено режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
 

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Киев
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