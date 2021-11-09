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В Киеве автомобиль такси врезался в 6 машин

9 ноября, 2021 вторник
19:33
Криминал

Во вторник, 9 ноября, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля такси

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Авария произошла между станциями метро "Позняки" и "Харьковская" на проспекте Бажана.

По имеющимся данным, таксист на Hyundai Sonata двигался по проспекту Бажана в направлении метро "Харьковская". Хаотически перестраиваясь в полосах движения, таксист ударил два двигавшихся в попутном направлении автомобиля.

После этого водитель потерял управление и автомобиль вылетел на стоянку, где ударил еще четыре автомобиля: Renault, Hyundai и две Skoda.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

На месте аварии работают правоохранители, которые и выяснят детали аварии. В направлении выезда из Киева образовалась пробка.




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