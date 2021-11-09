В Киеве автомобиль такси врезался в 6 машин

Об этом сообщают Вартови Еспресо.



Авария произошла между станциями метро "Позняки" и "Харьковская" на проспекте Бажана.



По имеющимся данным, таксист на Hyundai Sonata двигался по проспекту Бажана в направлении метро "Харьковская". Хаотически перестраиваясь в полосах движения, таксист ударил два двигавшихся в попутном направлении автомобиля.



После этого водитель потерял управление и автомобиль вылетел на стоянку, где ударил еще четыре автомобиля: Renault, Hyundai и две Skoda.



К счастью, в происшествии никто не пострадал.



На месте аварии работают правоохранители, которые и выяснят детали аварии. В направлении выезда из Киева образовалась пробка.









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