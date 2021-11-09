В Киеве автомобиль такси врезался в 6 машин
Во вторник, 9 ноября, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля такси
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Авария произошла между станциями метро "Позняки" и "Харьковская" на проспекте Бажана.
По имеющимся данным, таксист на Hyundai Sonata двигался по проспекту Бажана в направлении метро "Харьковская". Хаотически перестраиваясь в полосах движения, таксист ударил два двигавшихся в попутном направлении автомобиля.
После этого водитель потерял управление и автомобиль вылетел на стоянку, где ударил еще четыре автомобиля: Renault, Hyundai и две Skoda.
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
На месте аварии работают правоохранители, которые и выяснят детали аварии. В направлении выезда из Киева образовалась пробка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.42
- Актуальное
- Важное