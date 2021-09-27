В Киеве автомобиль такси протаранил другую машину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Авария произошла на перекрестке улиц Маяковского и Закревского. По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Camry, поворачивая налево, не пропустила автомобиль такси Peugeot 301, который двигался навстречу.



К счастью, люди, находившиеся в автомобилях, серьезных повреждений не претерпели. Однако из-за перекрытых полосы было полностью заблокировано движение троллейбусов.



Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.





















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