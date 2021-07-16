В Киеве автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие

Об этом сообщили Стражи Еспресо .



"Автомобиль и мотоциклист двигались в попутном направлении. На перекрестке водитель Renault Kangoo поворачивал направо и задел байк. В результате столкновения травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир, но от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.



На месте работала скорая, но полиции не было.





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