В Киеве автомобиль сбил пешехода, который перебегал через 8-полосный проспект

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказали Вартовим.Еспресо свидетели, пешеход переходил восьмиполосный проспект. Дошел до реверсивной полосы, после чего побежал и попал под колеса автомобиля Volkswagen Passat. Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель, он двигался в правой полосе, потому что как раз собирался заехать во путепровод и увидел пешехода уже почти под капотом, его не было видно до последнего через другие машины. Несмотря на небольшую скорость, около 50 км в час, и применено экстренное торможение избежать наезда, к сожалению, не удалось.

Травмированного пешехода госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Свидетели утверждают, что пешеход был пьян. Так это или нет должно выяснить следствие.

Отметим, что в ближайшее подземного пешеходного перехода надо было пройти менее 100 м.

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