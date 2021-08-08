В Киеве автомобиль сбил пешехода, который перебегал через 8-полосный проспект
В Днепровском районе столицы на проспекте Соборности произошло ДТП с участием пешехода
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказали Вартовим.Еспресо свидетели, пешеход переходил восьмиполосный проспект. Дошел до реверсивной полосы, после чего побежал и попал под колеса автомобиля Volkswagen Passat. Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель, он двигался в правой полосе, потому что как раз собирался заехать во путепровод и увидел пешехода уже почти под капотом, его не было видно до последнего через другие машины. Несмотря на небольшую скорость, около 50 км в час, и применено экстренное торможение избежать наезда, к сожалению, не удалось.
Травмированного пешехода госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Свидетели утверждают, что пешеход был пьян. Так это или нет должно выяснить следствие.
Отметим, что в ближайшее подземного пешеходного перехода надо было пройти менее 100 м.
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