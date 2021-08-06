В Киеве автомобиль протаранил два киоска
В Дарницком районе столицы, вблизи ТЦ "Пирамида", BMW Х5 протаранил два киоска
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Водитель BMW двигался по улице Мишуги и, не справившись с управлением, влетел в киоск, проехал дальше и запарковался в еще один.
По словам свидетелей, водитель автомобиля выглядел пьяным, но точную картину установит следствие.
Он отказался проходить текст на алкоголь, поэтому его забрали на освидетельствование в больницу.
Пострадавших нет.
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