В Киеве автомобиль протаранил два киоска

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Водитель BMW двигался по улице Мишуги и, не справившись с управлением, влетел в киоск, проехал дальше и запарковался в еще один.



По словам свидетелей, водитель автомобиля выглядел пьяным, но точную картину установит следствие.



Он отказался проходить текст на алкоголь, поэтому его забрали на освидетельствование в больницу.



Пострадавших нет.

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