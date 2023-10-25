В Киеве автомобиль наехал на людей, стоявших на остановке

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

ДТП произошло на улице Большая Васильковская.

"Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Тойота Авенсис", двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта", - рассказали правоохранители.

"Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - добавили в пресс-службе полиции.

Там отметили, что тестер не показал наличия алкоголя в организме водителя.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.