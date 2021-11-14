В Киеве автомобиль KIA влетел в дерево, водитель погиб на месте ДТП

Об этом сообщают Вартови.Эспрессо.

В Шевченковском районе столицы, на улице Олены Телиги в направлении станции метро "Почайная" водитель KIA Carens по непонятным причинам не справился с управлением и влетел в дерево.

Прибывшие на место аварии медики двух скорых пытались реанимировать водителя в течение 40 минут, однако это им не удалось. Мужчина 60-65 лет скончался на месте происшествия.