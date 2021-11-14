В Киеве автомобиль KIA влетел в дерево, водитель погиб на месте ДТП
В Шевченковском районе столицы мужчина не справился с управлением, врезался в дерево и погиб
Об этом сообщают Вартови.Эспрессо.
В Шевченковском районе столицы, на улице Олены Телиги в направлении станции метро "Почайная" водитель KIA Carens по непонятным причинам не справился с управлением и влетел в дерево.
Прибывшие на место аварии медики двух скорых пытались реанимировать водителя в течение 40 минут, однако это им не удалось. Мужчина 60-65 лет скончался на месте происшествия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное