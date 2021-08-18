В Киеве автобус оборудовали под центр вакцинации: обнародовано расписание прививок

Об этом сообщила пресс служба Оболонской райгосадминистрации в Facebook.



Прививки будут проводить с 19 по 22 августа.



Время работы: 09: 00-13: 00.



Желающие имеют право выбрать вакцину: CoronaVac или AstraZeneca.



При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

30 июля у Кропивницкому начали работу пункты вакцинации от COVID-19 в городских троллейбусах .