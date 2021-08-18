В Киеве автобус оборудовали под центр вакцинации: обнародовано расписание прививок
В столице рядом со станцией метро "Героев Днепра" можно будет прививаться от коронавируса в переоборудованном на пункт прививки автобусе
Об этом сообщила пресс служба Оболонской райгосадминистрации в Facebook.
Прививки будут проводить с 19 по 22 августа.
Время работы: 09: 00-13: 00.
Желающие имеют право выбрать вакцину: CoronaVac или AstraZeneca.
При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
- 30 июля у Кропивницкому начали работу пункты вакцинации от COVID-19 в городских троллейбусах .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное