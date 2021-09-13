В Киеве автобус наехал на женщину, пострадавшая в больнице
В Днепровском районе столицы автобус наехал на пожилую женщину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Инцидент произошел возле остановки "Проспект Соборности". Автобус выполнял рейс по маршруту 87.
Женщина попала в больницу с незначительными травмами.
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