В Киеве авто вылетело в кювет и насмерть сбило пешехода
В столице, на пересечении Большой Окружной дороги с Газопроводной произошло ДТП, в котором погиб пешеход
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Как удалось узнать Стражам.Еспресо, по предварительным данным - со слов свидетелей, микроавтобус Volkswagen Crafter двигался от Минского шоссе и на перекрестке водитель пытался повернуть налево - на Газопроводную и при этом не пропустил Chevrolet Cruze, который в это время двигался от Гостомельского до Минского шоссе. В результате столкновения легковушка отлетела в кювет, при этом смертельные травмы получила девушка-пешеход.
От удара девушка отлетела примерно на 30 м от пешеходного перехода. Переходила она дорогу (и на какой сигнал светофора) или просто стояла на обочине дороги - неизвестно. Точный механизм ДТП и степень вины каждого из участников ДТП предстоит выяснить следствию.
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