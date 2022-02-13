В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
В столице на Окружной дороге Renault вылетел на обочину и снес несколько киосков
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось предварительно выяснить, водитель Renault ехал по Окружной дороге в направлении Жулянского моста. По неизвестным причинам на остановке "Электромаш", он вылетел на обочину и разбил три киоска.
К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. Был водитель пьян или нет – выяснит следствие. Сейчас машину эвакуировали.
На месте работает полиция, которая и будет устанавливать обстоятельства ДТП.
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