В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось предварительно выяснить, водитель Renault ехал по Окружной дороге в направлении Жулянского моста. По неизвестным причинам на остановке "Электромаш", он вылетел на обочину и разбил три киоска.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. Был водитель пьян или нет – выяснит следствие. Сейчас машину эвакуировали.

На месте работает полиция, которая и будет устанавливать обстоятельства ДТП.







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