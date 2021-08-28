В Киеве авто влетело в электроопору: водитель погиб, травмированы два велосипедиста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Братиславской и Крайней. По неизвестным причинам, Daewoo Lanos вылетел на тротуар и протаранил электроопору. От полученных травм водитель авто погиб на месте происшествия. Также на пути неуправляемого авто оказались двое случайных велосипедистов. Они были госпитализированы медиками "скорой". Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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