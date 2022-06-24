В Киеве арестовали здание российского производителя ядерного топлива
В центре Киева арестовано здание, принадлежащее российскому производителю ядерного топлива, подчиненному Росатому, чтобы не допустить его перерегистрации
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации. Правоохранителями принимаются меры с целью выявления активов, размещенных на территории Украины и принадлежащих государству-агрессору, для предотвращения их выведения и переоформления права собственности", - говорится в сообщении.
Следователи обнаружили здание площадью 928,1 кв. в историческом центре Киева стоимостью более 30 млн грн, принадлежащее и использовавшееся АО "Твел", созданным указом президента РФ.
"Сведения о праве собственности на это здание с целью их сокрытия в Государственный реестр прав на недвижимое имущество не вносились. Они были внесены только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества", - добавили в прокуратуре .
В настоящее время обсуждается передача здания в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.
- Служба безопасности Украины в начале полномасштабного вторжения разоблачила агентов главного управления генштаба РФ. По данным правоохранителей, сотрудничал с врагом народный депутат Андрей Деркач.
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