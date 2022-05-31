В Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ
Экс-редактор "Первого канала" Марина Освянникова планировала 1 июня дать в Киеве пресс-конференцию
Об этом говорится в анонсе события на сайте Интерфакс-Украина .
Мероприятие должно было начаться в 16.30 в пресс-центре агентства. Тема – "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда".
"Предварительно ожидается ее непосредственное физическое присутствие на мероприятии", – подтвердили Радио Свобода в информационном агентстве.
По состоянию на 17.30 пресс-конфенцию отменили.
Освяникова с 2003 года до 2022-го работала на Первом канале России. Она выступает против "русофобии" и "коллективной ответственности" граждан России за войну против Украины и против западных санкций.
- 14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также выкрикивала: "Нет – войне и прекратите войну".
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