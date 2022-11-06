В Киеве 7 ноября воздух будет туманным, а температура будет достигать +7, +8 градусов, - Наталья Диденко
Понедельник в Украине будет свежим, с туманами, ночным морозом в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и с температурой до +14+16 градусов в западных областях
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
"7 ноября температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, ночью до небольших "минусов", днем +3+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем до +12+16 градусов", - говорится в сообщении.
На остальной территории Украины в течение дня предполагается 8+13 градусов, в Крыму до +13+15 градусов.
Также сообщается, что дожди возможны в понедельник лишь местами в западных областях.
"В Киеве 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7, +8 градусов. Воздух будет сырым, с туманами, однако без серьезных дождей", - добавляется в сообщении.
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