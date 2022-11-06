Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

"7 ноября температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, ночью до небольших "минусов", днем +3+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем до +12+16 градусов", - говорится в сообщении.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается 8+13 градусов, в Крыму до +13+15 градусов.

Также сообщается, что дожди возможны в понедельник лишь местами в западных областях.

"В Киеве 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7, +8 градусов. Воздух будет сырым, с туманами, однако без серьезных дождей", - добавляется в сообщении.

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