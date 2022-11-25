Об этом сообщает энергетическая компания Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации подчеркивают , что 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

"Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.

Также в городе возобновляется теплоснабжение. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

В КМВА добавляют и мобильную связь.

"Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется – связь появится во всех районах Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил , что после аварийного отключения трех украинских АЭС, их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

Однако гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что возобновить электроснабжение по всей стране удастся не сразу, ведь после обстрелов система не может выйти на базовый уровень потребления и поколения в один момент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb