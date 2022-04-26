В Киеве 5 троллейбусных маршрутов возобновляют работу, - КГГА
5 киевских троллейбусов возобновляют курсирование по городу
Об этом сообщает КГГА.
По состоянию на 26 апреля указанные троллейбусы будут следовать следующим маршрутам:
- №5А от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. "Нивки"
- №23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный"
- №26 от просп. Свободы в ст. м. "Нивки"
- №41 от ул. Тулузы к ст. м. "Святошин"
- №50К от ул. Милославская к Дарницкой площади
Кроме того, сообщается, что интервал движения транспорта составляет 20 минут.
КГГА также отмечает, что движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади сейчас прекращается.
Наземный пассажирский транспорт в Киеве будет курсировать с 07:00 до 21:00.
График работы метро может оперативно изменяться.
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