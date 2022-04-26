В Киеве 5 троллейбусных маршрутов возобновляют работу, - КГГА

Об этом сообщает КГГА.



По состоянию на 26 апреля указанные троллейбусы будут следовать следующим маршрутам:

№5А от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. "Нивки"

№23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный"

№26 от просп. Свободы в ст. м. "Нивки"

№41 от ул. Тулузы к ст. м. "Святошин"

№50К от ул. Милославская к Дарницкой площади

Кроме того, сообщается, что интервал движения транспорта составляет 20 минут.

КГГА также отмечает, что движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади сейчас прекращается.

Наземный пассажирский транспорт в Киеве будет курсировать с 07:00 до 21:00.

График работы метро может оперативно изменяться.