В Киеве 5 мая временно приспустят Главный флаг Украины для замены полотнища новым, - КГГА

Об этом сообщает КГГА.



По предварительным данным, флаг собираются приспустить 5 мая утром, чтобы заменить старое полотнище флага новым.

"Город заботится о том, чтобы содержать Главный государственный флаг и флагшток в надлежащем состоянии. После замены полотнища флаг снова будет развеваться над столицей", - пишет КГГА.

Кроме того, администрация напоминает, что сооружение флагштока является наибольшим в Украине. Высота флагштока достигает почти 90 м, а вес – 32 тонны.

Размер самого полотнища флага - 16 на 24 метра.