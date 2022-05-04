В Киеве 5 мая временно приспустят Главный флаг Украины для замены полотнища новым, - КГГА
5 мая в столице планируют временно приспустить Главный государственный флаг Украины, чтобы заменить полотнище
Об этом сообщает КГГА.
По предварительным данным, флаг собираются приспустить 5 мая утром, чтобы заменить старое полотнище флага новым.
"Город заботится о том, чтобы содержать Главный государственный флаг и флагшток в надлежащем состоянии. После замены полотнища флаг снова будет развеваться над столицей", - пишет КГГА.
Кроме того, администрация напоминает, что сооружение флагштока является наибольшим в Украине. Высота флагштока достигает почти 90 м, а вес – 32 тонны.
Размер самого полотнища флага - 16 на 24 метра.
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