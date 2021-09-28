В Киеве 28 сентября из-за матча "Шахтер" - "Интер" могут закрыть вход на три станции метро

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".



Начало игры запланировано на 19:45. Перед началом матча возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.



После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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