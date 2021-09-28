В Киеве 28 сентября из-за матча "Шахтер" - "Интер" могут закрыть вход на три станции метро
Во вторник, 28 сентября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия) в Киеве могут закрыть входы в станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого "
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Начало игры запланировано на 19:45. Перед началом матча возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.
После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.88Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное