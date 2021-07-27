В Киеве 28 июля ограничат движение из-за празднования Дня Крещения Руси-Украины

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"В связи с проведением мероприятий в центре Киева, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все прошло без нарушений", - говорится в сообщении.



Полиция призывает всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.



"Если необходима помощь - обращайтесь в полицию", - говорится в полиции.



Отметим, что православные 28 июля отмечают День Крещения Руси-Украины. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb