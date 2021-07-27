В Киеве 28 июля ограничат движение из-за празднования Дня Крещения Руси-Украины
28 июля, в связи с проведением мероприятий в центре Киева, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"В связи с проведением мероприятий в центре Киева, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все прошло без нарушений", - говорится в сообщении.
Полиция призывает всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.
"Если необходима помощь - обращайтесь в полицию", - говорится в полиции.
Отметим, что православные 28 июля отмечают День Крещения Руси-Украины. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.03
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное