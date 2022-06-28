В Киеве 27 июня зафиксировали температурный рекорд
В Киеве метеорологи 27 июня зафиксировали температурный рекорд
Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в Facebook .
"По данным наблюдений метеостанции, минимальная температура воздуха 27 июня в столице не опустилась ниже +19,8 ° С", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда минимальная температура была равна +19,7°С.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное