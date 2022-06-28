В Киеве 27 июня зафиксировали температурный рекорд

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в Facebook .

"По данным наблюдений метеостанции, минимальная температура воздуха 27 июня в столице не опустилась ниже +19,8 ° С", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был в 2017 году, тогда минимальная температура была равна +19,7°С.