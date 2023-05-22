Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Завтра, 23 мая, в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов. Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами +18+21 градус", - написала она.

"Дожди, кое-где с грозами, предполагаются завтра повсюду, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков)", - добавила синоптик.