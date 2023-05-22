В Киеве 23 мая будет по-летнему тепло, возможны кратковременные дожди с грозами, - синоптик Наталья Диденко
В Киеве 23 мая температура воздуха будет составлять +22, +23 градуса. Возможны кратковременные дожди с грозами, поэтому украинцев призывали не пугаться громких звуков
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"Завтра, 23 мая, в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов. Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами +18+21 градус", - написала она.
"Дожди, кое-где с грозами, предполагаются завтра повсюду, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков)", - добавила синоптик.
- Ранее Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в понедельник, 22 мая.
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