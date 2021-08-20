В Киеве 23 чиновников подозревают в хищении около 70 млн грн

Об этом передает пресс-служба прокуратуры.



"На этой неделе органами Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также в подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, "связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в целом проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 должностным лицам коммунальных предприятий, 2 руководителям управлений райгосадминистраций и 10 руководителям подрядных организаций.



Общая сумма ущерба, причиненного действиями указанных должностных лиц, подтвержденная экспертными исследованиями, составляет около 70 млн грн.

Напомним, 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА в связи со схемами на строительстве Подольского моста

Кроме того, мэр Кличко заявил , что "массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА " залетного ставленника "".

Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Также прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет".

Также правоохранители провели обыски в помещении Управления туризма Киевской городской государственной администрации.

Столичные правоохранители сообщили директору киевского коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" о подозрении в служебной халатности, которая привела к незаконному присвоению 15 млн грн из бюджета на установлении светофорных объектов в Киеве.

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