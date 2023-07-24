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В Киеве 22 июля зафиксировали рекордное количество осадков

24 июля, 2023 понедельник
11:51
Общество

В субботу, 22 июля, ученые зарегистрировали рекорд суточного количества осадков в столице Украины

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции 22 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм.

Сообщается, что этот показатель превысил на 1,5 мм количество дождя в 2007 году.

В то же время, начиная с 1881 года, экстремальные показатели температуры воздуха в столице 22 июля на максимуме зафиксировали в 1936 году. Тогда столбики термометров поднялись до +34,9 ° C и минимальная температура +8,3 ° C в этот день была в 1909 году.

  • Также 7 июля ученые зафиксировали рекордное количество осадков в столице с 1978 года. В столице количество осадков достигло 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года. В преддверии 6 июля ученые выделили необычное явление. На правом берегу Киева перед заходом солнца и грозой в облаках на несколько минут появилась радуга.
  • В Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.
  • В июле ученые объяснили , почему 2023 год стал таким жарким и предупредили, что эти рекордные температуры ухудшатся, даже если человечество резко сократит выбросы газа, которые нагревают планету.
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