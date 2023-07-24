Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции 22 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм.

Сообщается, что этот показатель превысил на 1,5 мм количество дождя в 2007 году.

В то же время, начиная с 1881 года, экстремальные показатели температуры воздуха в столице 22 июля на максимуме зафиксировали в 1936 году. Тогда столбики термометров поднялись до +34,9 ° C и минимальная температура +8,3 ° C в этот день была в 1909 году.