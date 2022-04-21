В Киеве 22 апреля станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход из-за подготовки благотворительного концерта "Океана Эльзы"
22 апреля в Киеве будет закрыта станция метро "Золотые ворота" и не будет работать пересадка на "Театральную" из-за подготовки благотворительного концерта "Океана Эльзы"
Об этом предупредила КГГА .
"Завтра станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Не будет работать пересадка на станцию "Театральная"", - говорится в сообщении.
Движение по зеленой ветке будет происходить между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и "Красный хутор" - "Дворец спорта". Кроме того, будет работать пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов не изменится.
"Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта "Океана Эльзы"", - объяснили в КГГА.
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