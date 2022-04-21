В Киеве 22 апреля станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход из-за подготовки благотворительного концерта "Океана Эльзы"

Об этом предупредила КГГА .



"Завтра станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Не будет работать пересадка на станцию "Театральная"", - говорится в сообщении.



Движение по зеленой ветке будет происходить между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и "Красный хутор" - "Дворец спорта". Кроме того, будет работать пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов не изменится.



"Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта "Океана Эльзы"", - объяснили в КГГА.

Напомним, в Киеве возобновили движение по красной ветке метро к "Лесной".

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