Об этом сообщил Мариупольский городской совет по телеграммам.

"В Киеве состоится трехдневный марафон культурных событий "Мариуполь: Искусство vs Война". Он пройдет под эгидой "ЯМариуполь. Культура и представит широкую программу художественных событий, - отмечается в сообщении.

Марафон продлится 22-24 июня. Он состоится в Центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко для детей (проспект Победы, 25А) в формате тематических выставок, встреч, мастер-классов, показов фильмов, запланирована виртуальная экскурсия, концерт и другие мероприятия.

“Через культуру мы привлекаем внимание всего мира к трагедии Мариуполя. Это наше мощное оружие в борьбе за правду и людей, которые до сих пор остаются заложниками кафиров. Мы боремся за них, их будущее, наш украинский Мариуполь на всех фронтах, в том числе через язык искусства. Это яркий сигнал для всего мира, который призывает объединяться во имя возвращения мира”, - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, российские захватчики хоронят технику среди жилых кварталов Мариуполя.

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