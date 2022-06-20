В Киеве 22-24 июня состоится марафон культурных событий "Мариуполь: Искусство vs Война"
Марафон "Мариуполь: Искусство vs Война" пройдет в столице в формате тематических выставок, встреч, мастер-классов, показов фильмов. Он должен обратить внимание на трагедию Мариуполя
Об этом сообщил Мариупольский городской совет по телеграммам.
"В Киеве состоится трехдневный марафон культурных событий "Мариуполь: Искусство vs Война". Он пройдет под эгидой "ЯМариуполь. Культура и представит широкую программу художественных событий, - отмечается в сообщении.
Марафон продлится 22-24 июня. Он состоится в Центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко для детей (проспект Победы, 25А) в формате тематических выставок, встреч, мастер-классов, показов фильмов, запланирована виртуальная экскурсия, концерт и другие мероприятия.
“Через культуру мы привлекаем внимание всего мира к трагедии Мариуполя. Это наше мощное оружие в борьбе за правду и людей, которые до сих пор остаются заложниками кафиров. Мы боремся за них, их будущее, наш украинский Мариуполь на всех фронтах, в том числе через язык искусства. Это яркий сигнал для всего мира, который призывает объединяться во имя возвращения мира”, - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- Напомним, российские захватчики хоронят технику среди жилых кварталов Мариуполя.
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