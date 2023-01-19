В Киеве 20 января будут действовать стабилизационные отключения света, – Yasno
В пятницу, 20 января, предусмотренные "Укрэнерго" лимиты электроэнергии покроют 60% потребностей города, поэтому и дальше будут действовать стабилизационные отключения
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
"Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительны, поэтому светло-серые зоны графика также отключались. На завтра НЭК Укрэнерго дает на город 952 МВт для потребления. Это покроет 60% потребностей города, так что мы остаемся в графиках", – написал он.
Несмотря на то, что света в домах киевлян часто нет, Коваленко попросил потребителей все же не забывать платить за потребленную электроэнергию.
"Должен вас заверить: сейчас каждая ваша уплаченная гривня важна. В целом с начала войны уровень оплат за коммуналку упал. Поэтому объемы средств, которые поступают для ремонтов сетей и соблюдения их в надлежащем состоянии, сейчас также уменьшились. Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, которые с ими связаны, важно, чтобы все своевременно платить за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% – это затраты на эксплуатацию сетей", – написал он.
- Накануне, 18 января, Сергей Коваленко прогнозировал, что уже 19 января Киев может вернуться к стабилизационным графикам, однако дефицит в энергосети все еще значителен.
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