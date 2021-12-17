В Киеве 18-19 декабря из-за ярмарок некоторые троллейбусы и автобусы изменят маршруты

Об этом коммунальное предприятие сообщает в Телеграме.



В течение 18 и 19 декабря продовольственные ярмарки должны пройти на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевской, ул. Иорданской и ул. Татарской.



От начала и до окончания мероприятий (приблизительно до 18:00) общественный транспорт будет двигаться по следующим маршрутам:

автобус № 33 - по трассе: ул. Киото - ул. Кубанской Украины - просп. Лесной - ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова - просп. Лесной - ул. Милютенко - ул. Киото;

автобус № 39 - в направлении улицы Ракетной по трассе: проспект Голосеевский - проспект Науки - улица Лысогорская - улица Ракетная (поселок Октябрьский), в обратном направлении - по действующему маршруту;

автобус № 63 - от станции метро "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;

автобус № 81 - по трассе: ул. Киото - ул. Милютенко - просп. Лесной - ул. Космонавта Волкова до ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова - просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Киото;

автобус № 101 от ст. м. "Почайна" до просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее ул. Теодора Драйзера - ул. Николая Закревского, далее - по действующей трассе;

троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная - просп. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - просп. Степана Бандеры;

автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее - ул. Отто Шмидта - ул. Татарская - ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.

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