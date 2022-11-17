В Киеве 17 ноября электроснабжение ограничили на рекордных 523 МВт
В Киеве в четверг, 17 ноября, во время экстренных отключений электричества электроснабжения ограничили рекордные 523 МВт
Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.
"Это отключение – антирекорд за все время", - отметил он.
Впрочем, Коваленко подчеркнул. что отключения не зависят от него или компании YASNO. Он подчеркнул, что сейчас перед энергетиками Украины стоит задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему для того, чтобы не допустить еще больших повреждений.
Также Коваленко отметил, что при обстрелах и после них растет количество обращений на горячую линию сетей и компании YASNO.
"За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тысяч звонков, коллегам - более 184 тысяч. Даже в разы увеличенные контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков", - написал он.
Гендиректор YASNO подчеркнул, что понимает необходимость иметь больше информации об отключениях. Поэтому он ответил на самые распространенные вопросы пользователей сетей, поступающих на горячие линии.
Во-первых, Коваленко отметил, что экстренные отключения нельзя подстроить под нужды населения.
"Отключения на то и экстренные, что мы не знаем, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под нужду населения. К сожалению…" - написал он.
Во-вторых, операторы распределительных сетей также не знают, когда возобновят сети после экстренных отключений, поскольку оценку этих сетей проводят энергетики, вовлеченные в ремонтные работы. Из соображений безопасности они не распространяют информацию о состоянии ремонтных работ и поражений объектов.
В-третьих, Коваленко призвал не путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше четырех часов.
"Четвертый: энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию", - отметил он.
- 17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться и по нескольку дней.
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