В Киеве 17 ноября электроснабжение ограничили на рекордных 523 МВт

Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Это отключение – антирекорд за все время", - отметил он.

Впрочем, Коваленко подчеркнул. что отключения не зависят от него или компании YASNO. Он подчеркнул, что сейчас перед энергетиками Украины стоит задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему для того, чтобы не допустить еще больших повреждений.

Также Коваленко отметил, что при обстрелах и после них растет количество обращений на горячую линию сетей и компании YASNO.

"За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тысяч звонков, коллегам - более 184 тысяч. Даже в разы увеличенные контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков", - написал он.

Гендиректор YASNO подчеркнул, что понимает необходимость иметь больше информации об отключениях. Поэтому он ответил на самые распространенные вопросы пользователей сетей, поступающих на горячие линии.

Во-первых, Коваленко отметил, что экстренные отключения нельзя подстроить под нужды населения.

"Отключения на то и экстренные, что мы не знаем, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под нужду населения. К сожалению…" - написал он.

Во-вторых, операторы распределительных сетей также не знают, когда возобновят сети после экстренных отключений, поскольку оценку этих сетей проводят энергетики, вовлеченные в ремонтные работы. Из соображений безопасности они не распространяют информацию о состоянии ремонтных работ и поражений объектов.

В-третьих, Коваленко призвал не путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше четырех часов.

"Четвертый: энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию", - отметил он.

17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться и по нескольку дней.