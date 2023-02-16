В Киеве 17 февраля не будут выключать электроэнергию: будут проводить замеры потребления
В Киеве 17 февраля не запланированы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии в связи с плановыми замерами электропотребления
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В этой связи в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения", - рассказали в компании.
"Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - объяснили там.
В то же время в ДТЭК отметили, что в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.
- 16 февраля замеры потребления проводят на Днепропетровщине.
- В ДТЭК заявили, что в Украине скоро может снова возникнуть дефицит мощности.
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