Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В этой связи в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения", - рассказали в компании.

"Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - объяснили там.

В то же время в ДТЭК отметили, что в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.