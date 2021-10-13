В Киеве 15 октября возможно ограничение работы метро из-за футбольного матча
15 октября из-за проведения на НСК "Олимпийский" матча (в 17:00) между командами "Шахтер" и "Заря", возможны некоторые изменения в работе киевского метро
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Перед началом игры возможном ограничении (закрытии) станции "Олимпийская" на вход.
А после завершения - на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяют во избежание массового скопления пассажиров.
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