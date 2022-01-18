В Киеве 1,5-летний ребенок выпал с 15-го этажа
Во вторник, 18 января, в Днепровском районе Киева из окна 15-го этажа выпал 1,5-летний ребенок
Об этом сообщают "Вартові Еспресо" .
Трагедия произошла на Русановском бульваре, 2. В результате падения из окна многоэтажки 1,5-летний мальчик погиб.
Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть ребенка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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