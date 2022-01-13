В Киеве 14 января перекроют дороги из-за визита президента Азербайджана
В Киеве в связи с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу, 14 января, возможно перекрытие движения транспорта в центральной части города и Дарницком районе
Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
"14 января в связи с официальным визитом в Украину президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также некоторые улицы Дарницкого района", - отмечают в сообщении.
Кроме того, согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться государственная охрана самого президента Азербайджана и сопровождающей его делегации.
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