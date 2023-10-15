В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что около 12:00 в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено без признаков жизни тело ребенка, который, вероятно, разбился в результате падения.

На место прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

По предварительным данным, полиция установила, что 12-летняя девочка погибла на месте от полученных травм в результате падения с высоты многоэтажки.

Правоохранители начали установление всех деталей и проведение первоочередных следственно-оперативных действий, чтобы дать событию правовую квалификацию.