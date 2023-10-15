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В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства

15 октября, 2023 воскресенье
13:08
Криминал

В воскресенье, 15 октября, в Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. Полиция столица начала следственные действия

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что около 12:00 в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено без признаков жизни тело ребенка, который, вероятно, разбился в результате падения.

На место прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

По предварительным данным, полиция установила, что 12-летняя девочка погибла на месте от полученных травм в результате падения с высоты многоэтажки.

Правоохранители начали установление всех деталей и проведение первоочередных следственно-оперативных действий, чтобы дать событию правовую квалификацию.

  • Также накануне, 9 октября, вблизи столичной недостройки нашли двух мертвых девушек. Полиция предполагает самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа.
Общество
полиция
новости Киева
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