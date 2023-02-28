В Киеве 1 марта заработает офис Организации экономического сотрудничества и развития

Об этом во время визита в Киев сообщил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, офис позволит координировать работу в сфере отстраивания и восстановления Украины, улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации.

Премьер добавил , что правительство работает с ОЭСР над разработкой программы для Украины, реализация которой позволит перейти к Дорожной карте по получению членства. Господин Корманн высказал предложение о возможности подписания такой программы уже в июне этого года.

"Открытие офиса позволит нам эффективно обмениваться опытом в вопросах послевоенного восстановления, проведения реформ, формирования государственных политик. Рассчитываем, что ОЭСР будет одним из драйверов Плана восстановления Украины", – сказал Шмыгаль.

Также в рамках визита Матиаса Корманна была обсуждена совместная работа в рамках мультидонорской координационной платформы для помощи Украине. Кроме того, правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.